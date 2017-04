Luigi Di Maio (M5S): "Europa ipocrita, tollera al suo interno paradisi fiscali"

San Marino escluso, puntualizza, alla presentazione del libro bianco europeo del movimento

Il Movimento 5 Stelle ha presentato alla stampa estera il suo libro bianco sull'Europa. Un'Europa, dice Luigi Di Maio, che tollera al suo interno la presenza di paradisi fiscali: San Marino escluso, ha puntualizzato.



Il libro a 5 stelle dei cittadini per l'Europa, che preveda anche l'uscita dall'Euro per chi vorrà, che adotti politiche comuni sull'immigrazione, “perché l'Italia non diventi il campo profughi d'Europa”, dicono, e che tagli alcune spese a partire da quelle per la tripla sede.

Un'Europa insomma più democratica, dicono i rappresentanti 5Stelle, perché oggi la crisi economica è frutto della crisi democratica. “Non possiamo più tollerare – ha sottolineato il vice presidente della Camera Luigi Di Maio – questa Europa ipocrita al cui interno troviamo paradisi fiscali”. Su nostra domanda se includesse anche San Marino tra questi, la risposta è stata confortante.

E la ricetta per uscire dalla moneta unica?



Francesca Biliotti



Nel video l'intervento di Luigi Di Maio, rappresentante M5S e vice presidente della Camera