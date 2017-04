Rimini: posizionato il ponte di via Roma

E' stato ultimato nella notte il ponte ciclopedonale di via Roma con la conseguente riapertura della strada in tempo per il mercato ambulante. Posizionata la parte superiore con la scritta “stilizzata” in evidenza Rimini: un impalcato dal peso di 300 quintali sollevato al di sopra degli archi alti 14 metri. Nei prossimi giorni si procederà con gli interventi complementari alla conclusione dell’opera, che sarà collaudata nella notte tra il 20 e il 21 aprile.