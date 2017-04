Strike USA in Siria: Friedman, “mossa di Trump più emotiva che strategica. Rischio escalation”

Abbiamo chiesto un commento, nel nostro TG, al celebre giornalista Alan Friedman

“La mossa di Trump potrebbe essere stata emotiva più che strategica”, così Alan Friedman commenta lo strike missilistico americano sulla base aerea siriana di Shayrat. Il rischio, ora, è di una possibile un'escalation che si rivelerebbe molto pericolosa. Friedman, intervistato via Skype nel nostro TG, sottolinea che sarà importante – in questo senso - seguire la visita a Mosca, il 12 aprile, del segretario di Stato americano Rex Tillerson. “Trump – sostiene il celebre giornalista - sta mandando messaggi ai russi, per trattare un accordo da una posizione di potere, e alla Cina”.