Stoccolma: l'uomo arrestato ieri è l'attentatore

Trovato anche dell'esplosivo all'interno del camion piombato sulla folla

L'uomo arrestato ieri nell'ambito delle indagini sull'attentato di Stoccolma e' sospettato di essere stato alla guida del camion con cui e' stato realizzato l'attacco: lo ha detto questa mattina il portavoce della polizia della capitale, Lars Bystrom, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian. "La persona in questione e' stata arrestata in qualità di colpevole... in questo caso il guidatore", ha detto il portavoce, che non ha confermato il secondo arresto di cui oggi parlano i media locali.

'uomo arrestato ieri nell'ambito delle indagini sull'attacco a Stoccolma e' stato identificato formalmente come un sospetto di "reato terroristico mediante omicidio" - ha reso noto oggi un procuratore svedese, Hans Ihrman.

Il procuratore ha detto che l'uomo, di cui non si conosce l'identità, dovrà comparire martedì prima di mezzogiorno davanti alla Corte per decidere sulla sua carcerazione in vista del processo oppure se dovrà essere rilasciato. L'uomo, secondo i media svedesi, è un uzbeko di 39 anni ed ha quattro figli.

Nel camion che ieri è piombato sulla folla a Stoccolma, la polizia ha trovato una borsa con dell'esplosivo. Lo scrivono vari siti svedesi citando fonti della polizia