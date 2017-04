Tornano le giornate educative promosse da Progetto Cuore

Società Sammarinese di Cardiologia, insieme alle Unità Operative Complesse di Cardiologia e Pronto Soccorso, ed alla Direzione delle Scuole Medie si rivolgono come sempre ai ragazzi di 2° media di Fonte dell'Ovo e Serravalle. Oggi il primo di tre appuntamenti con un programma di visite già collaudato negli anni. Si comincia con la visita guidata alla centrale operativa del 118 e alle ambulanze per una migliore conoscenza delle dotazioni; a seguire una breve presentazione sul trattamento dell'emergenza attraverso dimostrazioni pratiche dell'utilizzo su manichino di defibrillatori semiautomatici. Per la Società Sammarinese di Cardiologia si tratta di un importante contributo di educazione sanitaria per i giovani: il Progetto Cuore sta infatti continuando il programma di creazione di postazioni di defibrillatore sul territorio.