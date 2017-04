Trump: impegno con Corea Sud per difesa contro Pyongyang

Donald Trump rassicura Seul sull'impegno Usa a difesa dell'alleato per le minacce atomiche e missilistiche di Pyongyang: il presidente americano ha avuto in mattinata (nella notte in Italia) una telefonata di circa 20 minuti con Hwang Kyo-ahn, premier e presidente reggente sudcoreano dicendo d'aver discusso "in profondità il grave problema del nucleare nordcoreano e su come affrontarlo" con il presidente cinese Xi Jinping nel loro primo summit chiusosi poche ore fa a Mar-a-Lago, in Florida. Trump, secondo l'Ufficio di Hwang, ha espresso a Xi la piena posizione americana sulle ragioni del dispiegamento dei sistemi anti-missile Thaad in Corea del Sud, ma fortemente osteggiati da Pechino (e da Mosca) che si vede come minaccia alla sicurezza. La telefonata è maturata dopo che il tycoon e Xi hanno concordato di lavorare insieme a stretto contatto per convincere Pyongyang a frenare le ambizioni nucleari e missilistiche.