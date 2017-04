Verso la Rimini Marathon 2017, si punta al record di iscritti

Fervono i preparativi per l’edizione 2017 della Rimini Marathon, in programma domenica 30 aprile, che al suo quarto anno continua a crescere, confermandosi tra le dieci competizioni in Italia con il maggior numero di arrivati. L’obiettivo per il 2017 è far segnare il record di partecipanti alla maratona, per entrare nella top five italiana.

Quest’anno il percorso avrà una particolarità rispetto alle precedenti edizioni: dopo essere partiti dall’Arco d’Augusto e aver attraversato Rimini, i maratoneti passeranno prima da Santarcangelo poi da Bellaria, con rientro dal lungomare fino al traguardo, fissato sempre all’Arco.

Anche quest’anno non mancherà il Villaggio Maratona, che sarà allestito già da sabato 29 aprile e ospiterà eventi, incontri e consentirà di vivere in pieno lo spirito festoso della maratona.

Quest’anno Rimini Marathon ha anche una colonna sonora: è stato infatti girato in questi giorni il video del brano “Ruote sui miei passi”, composto e interpretato dal cantautore Vigù. La canzone nasce per sostenere il progetto benefico Spingitori di carrozzelle.



