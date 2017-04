Consulta dei Sammarinesi all'Estero: oggi la giornata di lavori conclusiva

In mattinata l'incontro con 3 segretari di Stato. Nel tardo pomeriggio la risoluzione conclusiva

Era atteso, questa mattina, l'intervento del Segretario di Stato Simone Celli, che ha illustrato - ai sammarinesi residenti all'estero - la situazione finanziaria del Titano, e le sfide non facili che attendono il Paese. Con Marco Podeschi ci si è invece concentrati sul problema del riconoscimento – in Repubblica - dei titoli di studio conseguiti fuori confine, e viceversa. Il segretario di Stato all'Istruzione ha anche parlato della possibilità di adottare, nel nostro Ateneo, forme di e-learning. Poi è stata la volta del Segretario di Stato al Lavoro Andrea Zafferani, con il quale ci si è confrontati sul progetto – di cui già si era parlato in passato – di una banca dati dei cittadini sammarinesi all'estero, affinché gli imprenditori possano conoscere le loro professionalità. Nel pomeriggio l'incontro con i Capitani di Castello. Al centro degli interventi un piano – della durata di 4 anni – che prevede soggiorni presso le comunità di sammarinesi di tutto il Mondo, di giovani in età post-scolare. A quanto pare si partirà con l'Argentina. Non appena saranno fissate le date sarà possibile inviare la propria domanda.