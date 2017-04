“Pasqua con chi vuoi”: 14 milioni d'italiani in vacanza ed è boom degli agriturismi



Il motto “Pasqua con chi vuoi” continua a mantenere una certa veridicità: sono infatti quasi 14 milioni gli italiani - secondo un'analisi Coldiretti/Ixè - che hanno scelto di andare in vacanza a Pasqua o nei ponti collegati. Prevalenza per le destinazioni nazionali, scelte da 12 milioni di persone, poiché consentono di ottimizzare il tempo limitato a disposizione, che per la maggioranza degli italiani non supera i 3-5 giorni.



È la vacanza in campagna a fare da “asso pigliatutto”, in quanto garantisce tranquillità e possibilità di stare all'aria aperta sfruttando così questa “Pasqua alta” e soleggiata. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menu locali a base di prodotti di stagione a chilometri zero e biologici è, rileva Coldiretti, "la qualità più apprezzata dagli ospiti, ma sta crescendo la domanda di servizi aggiuntivi. Nelle aziende agricole sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi e non mancano le attività culturali".