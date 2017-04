Giornata Mondiale della Salute dedicata alla depressione: colloquio gratuito per chi lo desidera

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, quest'anno dedicata alla depressione, l'Ordine degli Psicologi di San Marino presenta il progetto “Ho uno spazio per te!”: alcuni professionisti daranno infatti la loro disponibilità per offrire un colloquio gratuito a chi ne ha bisogno, in considerazione del fatto che circa il 50% delle persone affette da depressione non si rivolge a specialisti e non riceve diagnosi e cure adeguate. Nel pomeriggio il primo incontro dalle 16 alle 19 nello studio privato della dottoressa Laura Muratori.