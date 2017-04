La Polizia di Stato festeggia il 165esimo anno dalla fondazione

Festa a Rimini per il 165esimo anno dalla fondazione della Polizia di Stato. "Esserci sempre" è il tema conduttore della giornata. Il Questore Maurizio Improta ed il Prefetto Gabriella Tramonti hanno deposto una corona di alloro in

ricordo del Sovr. Antono Mosca ed in ricordo di tutti i Caduti della Polizia. Poi al Palazzo dei Congressi la cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità istituzionali e religiose della provincia di Rimini, con la consegna dei riconoscimenti di merito al personale che si è distinto in operazioni di servizio. Esposte all’interno del Palacongressi le auto e divise d’epoca della Polizia di Stato concesse per l’occasione dal Museo storico della Polizia di Stato di Roma e da un collezionista privato.