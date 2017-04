Stoccolma: contro il terrorismo in 30mila alla Lovefest

ltre 30mila persone a Stoccolma alla 'Lovefest', la 'festa dell'amore', come è stata ribattezzata la manifestazione contro il terrorismo organizzata a due passi dal luogo della strage di venerdì scorso. Per "rispondere con la luce e il calore alle forze del male", hanno detto gli organizzatori. Il sospetto killer, un uzbeko di 39 anni, era ricercato per essere espulso dal Paese, dopo il no alla sua richiesta d'asilo. Secondo alcuni media, avrebbe detto che col suo gesto voleva vendicare i bombardamenti sull'Isis.