1 su 5 viaggia con gomme non conformi, al via i controlli

Parte da questi dati la campagna 'Vacanze Sicure'

Un veicolo su cinque in circolazione ha problemi alle gomme e oltre la metà degli automobilisti dimenticano addirittura di gonfiarle. Parte da questi dati la campagna 'Vacanze Sicure' di Assogomma e Polizia Stradale che coinvolgerà 6 Regioni: Emilia Romagna, Sicilia, Calabria, Trentino Alto Adige, Sardegna e Puglia.



I controlli, che partiranno dal 20 aprile, si concentreranno così principalmente sullo stato dei pneumatici. Le infrazioni più comuni riscontrate negli ultimi anni riguardano infatti l'impiego di gomme lisce, danneggiate, non rispondenti alla carta di circolazione o non omologate. Un problema non da poco visto che - come conferma Fabio Bertolotti, direttore Assogomma - con gomme sottogonfiate la frenata si allunga e la sterzata è meno precisa, producendo nel contempo un danno per l'ambiente e per il portafoglio visto che i consumi di carburante aumentano fino al 15%.



Per contrastare questa tendenza è necessario un impegno a 360 gradi che parta dalla prevenzione e dai controlli ma che preveda anche un aspetto informativo al fine di promuovere un nuovo approccio culturale di legalità sulle strade, perché la sicurezza stradale parte proprio dalla manutenzione delle auto.