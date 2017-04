Azzardo: in Emilia-Romagna i minori non potranno più giocare anche se si vincono ticket

Cambia in Emilia-Romagna la legge sul contrasto al gioco d'azzardo. I minori non potranno più utilizzare giochi che erogano punti sotto forma di ticket, i quali danno poi accesso a premi. Il progetto di legge, presentato da Giorgio Pruccoli (Pd) è stato infatti approvato ad ampia maggioranza.



"Si vieta ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici - ha detto il relatore Giuseppe Paruolo (Pd) - che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita". Per Daniele Marchetti (Lega Nord) invece si tratta di "un provvedimento presentato con urgenza per correggere il tiro, un atto confuso, ci troviamo in questa situazione per sopperire a errori commessi da questa maggioranza".