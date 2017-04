Raccolta differenziata: l'esempio virtuoso di San Giovanni in Marignano

Per presentare questa esperienza, Hera, ha organizzato una conferenza stampa al Palazzo della Provincia

Il principio è semplice: più differenzi meno paghi. Questo l'obiettivo del progetto che vede San Giovanni in Marignano in prima linea nel contesto regionale. Nell'arco di meno di due anni si è passati da una percentuale di raccolta differenziata del 63,8%, a oltre il 72%. Il segreto è il sistema di “tariffa puntuale” predisposto da Hera, ed applicato in via sperimentale nel piccolo Comune del Riminese, concentrandosi sul rifiuto indifferenziato; come spiegato da Fausto Pecci, Responsabile Servizi Ambientali di Hera Area Romagna.“Il nostro obiettivo – ha detto il sindaco di San Giovanni in Marignano, Daniele Morelli – era duplice: tutela dell'ambiente e risparmio. Ma perché tutto ciò funzioni è necessario un comportamento virtuoso dei cittadini”. La risposta, in questo senso, è stata ottima, grazie anche ad una capillare opera di sensibilizzazione. “Queste esperienze – affermano i vertici di Hera – serviranno per predisporre la progressiva diffusione di questo sistema agli altri Comuni del Territorio”