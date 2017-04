Siria: Tillerson incontra Lavrov a Mosca. Trump: "Putin sostiene diavolo"

Duro attacco del presidente Usa a Putin, mentre è in corso l'incontro tra il segretario di Stato americano Rex Tillerson sta incontrando a Mosca il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. "Un animale": così Trump ha definito il presidente siriano Bashar Assad in un'intervista a Fox Business Network. Sempre rispetto alla situazione in Siria, ha aggiunto Trump, Vladimir Putin sta dando il suo sostegno ad "una persona diabolica", "molto negativa per il genere umano".

Nell'incontro, secondo quanto riporta Ria Novosti, Lavrov avrebbe sottolineato che Mosca ritiene vitale che in futuro non ci siano altri attacchi americani in Siria.

"La sua visita cade al momento giusto: per noi è importante capire le reali intenzioni del governo americano e le sue posizioni dopo alcune affermazioni contraddittorie"- avrebbe dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Rex Tillerson. "Non dateci una falsa scelta fra l'essere con voi o contro di voi", ha aggiunto Lavrov.

I rapporti fra Russia e Usa sono "peggiorati" da quando è stato eletto Donald Trump ha sottolineato Vladimir Putin in un'intervista rilasciata nella notte al canale Mir. "Possiamo dire che il livello di fiducia, sopratutto sul piano militare, non è migliorato e anzi con ogni probabilità è peggiorato".