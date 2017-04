Smog: 300 milioni di investimenti per migliorare la qualità dell'aria in Emilia-Romagna

Approvato il Piano aria integrato regionale

Presentato dalla Giunta regionale, il piano contiene 94 azioni, sostenute con 300 milioni di euro di investimenti da qui al 2020, per migliorare la qualità dell’aria, far scendere dal 64% all’1% la popolazione esposta a più di 35 superamenti l’anno per le Pm10 e assicurare il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici sull’intero territorio emiliano-romagnolo.

Si prevedono così più aree verdi, ciclabili e pedonali nelle città; risorse per il trasporto pubblico, con autobus nuovi al posto di mezzi vecchi, e ecoincentivi da 2.500 euro per rottamare i veicoli commerciali leggeri più inquinanti e promuovere la mobilità elettrica.

“Oggi si scrive una nuova pagina della svolta green della Regione”, ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo. “Rifiutiamo gli slogan e puntiamo ad obiettivi realizzabili ed efficaci”. L'obiettivo è uscire dalla logica dell’emergenza mettendo in campo azioni strutturali da sottoscrivere anche con le altre Regioni del Bacino Padano-Adriatico. “Solo azioni condivise, in un’ottica di area vasta – conclude la Gazzolo - possono mettere a frutto sinergie indispensabili per migliorare davvero la qualità dell'aria".



FM