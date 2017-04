Il valore della solidarietà: i ragazzi di prima media incontrano le associazioni di volontariato

Iniziativa a coronamento del progetto interdisciplinare "Un piccolo gesto per un grande obiettivo"

Questa mattina le prime classi della Scuola Media di Fonte dell'Ovo hanno incontrato le associazioni di volontariato che hanno beneficiato delle iniziative solidali realizzate quest'anno, anche grazie alla collaborazione delle famiglie. Progetti per la maggior parte rivolti a garantire un'istruzione e condizioni di vita migliori giovani e giovanissimi che vivono in Paesi dove spesso anche i diritti più elementari vengono negati. Presenti i rappresentanti degli Amici di Padre Marcellino, di Noi per Zambia, delle Missioni Estere Cappuccini, di Avsi e Aslem. Ognuno ha spiegato iniziative obiettivi portati avanti dalle rispettive realtà associative. Proiettato anche il video dell'attività in corsia dei doctor clown dell'Associazione “Vip – Viviamo in Positivo”: l'esempio pratico di come si può regalare un sorriso a chi vive situazioni di malattia in ospedale. Lo scopo principale del progetto "Un piccolo gesto per un grande obiettivo" è quello di diffondere la cultura della tutela dei diritti e della pace nelle giovani generazioni, stimolando i ragazzi ad essere cittadini attivi e consapevoli.

Nel video le impressioni dei ragazzi raccolte al termine dell'incontro.