Zanzara Tigre: emessa l'ordinanza con contrastarne la diffusione

La Segreteria di Stato alla Sanità ha emanato l’Ordinanza sui provvedimenti per la prevenzione e il controllo dalla zanzara tigre. Il provvedimento, con decorrenza dal 30 aprile e fino al 31 ottobre 2017. Tutto questo è ancora più determinante alla luce delle nuove scoperte in merito al virus Zika che può essere trasmesso dalla Zanzara Tigre. Nell’Ordinanza vengono evidenziati i comportamenti che la cittadinanza deve adottare nei confronti di tale infestazione.

Si ricorda che in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili, il Dipartimento prevenzione provvederà a far effettuare direttamente trattamenti di rimozione dei focolai.



