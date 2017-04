14 aprile 1896: i fratelli Kellogg depositano il brevetto per i “corn flakes”

Tutti conoscono i “corn flakes”, i fiocchi di mais con cui oggi, mezzo mondo, fa colazione ogni mattina, ma non tutti sanno che questa invenzione nasce da una questione religiosa. Appartenenti alla chiesa Avventista del settimo giorno, il dottor John Harvey Kellogg e suo fratello Will Keith, cercavano un cibo che soddisfacesse i bisogni “spirituali” della loro congregazione, ma che potesse anche essere molto nutriente. Quasi per caso, un giorno, dopo aver lasciato al sole alcuni semi di grano cotto, provarono a schiacciarli e tostarli, per poi farli assaggiare, immersi nel latte, ad alcuni pazienti, del sanatorio dove lavorava John Harvey. Nel giro di pochi mesi, i “corn flakes” erano già diventati così famosi, da costringere i fratelli Kellogg, ha richiederne il brevetto ufficiale, che viene depositato il 14 aprile del 1896.