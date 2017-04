Il Papa a Cesena e a Bologna il prossimo 1° ottobre

Incontrerà lavoratori, migranti, poveri e i giovani

Il Papa sarà a Cesena e Bologna il prossimo primo ottobre. Lo rende noto il Vaticano spiegando che Francesco accoglie gli inviti dei Vescovi delle due città, Monsignor Douglas Regattieri e Monsignor Matteo Zuppi. A Cesena si recherà per i trecento anni della nascita di papa Pio VI, a Bologna in occasione del congresso eucaristico diocesano. Il programma prevede che Bergoglio arrivi al mattino in elicottero all'ippodromo di Cesena. In piazza del Popolo vedrà la cittadinanza e incontrerà clero, giovani e famiglie in cattedrale. Sempre in elicottero sarà poi a Bologna dove visiterà l'Hub regionale di Via Mattei, incontrando i giovani migranti sbarcati sulle coste italiane; in piazza Grande, poi, reciterà l'Angelus, con partecipazione del mondo del lavoro. Dopo un pranzo con i poveri nella basilica di San Petronio il Papa incontrerà in cattedrale il clero. Nella basilica di San Domenico incontrerà il mondo universitario, e celebrerà la messa. Dopo il rito, in elicottero, rientrerà in Vaticano.