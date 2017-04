Riviera, prove generali di turismo per le festività pasquali

Tantissimi le iniziative al mare e nell'entroterra



Prove generali per l'imminente stagione turistica per la Riviera Romagnola. In occasione delle festività pasquali saranno saranno circa 1.400, con 98.000 posti letto disponibili, le strutture alberghiere aperte e funzionanti, oltre a 52 tra campeggi e villaggi vacanze.



Anche i parchi divertimento sono pronti ad accogliere gli ospiti, gli stabilimenti balneari aprono gli ombrelloni, i ristoranti e bar allestiscono i loro dehors, verande e pedane all'aperto lungo i 110 km di costa e nell'entroterra, numerosi anche gli appuntamenti en plein air, da quelli legati alla tradizione pasquale a quelli sportivi.



Tanti gli appuntamenti con la tradizione, a partire dalla Sagra della Pagnotta Pasquale di Sarsina, nelle due domeniche del 2 e 9 aprile. Da non perdere la Rievocazione della Via Crucis organizzata venerdì 14 aprile a Montegridolfo. A Poggio Torriana il giorno di Pasquetta si rievoca il rito della merenda in campagna a base di uova sode, pagnotta e salame.



Primavera tempo di sport e per Pasqua la Città di Bellaria Igea Marina ospiterà, sabato 15 aprile, la Corsa dei Saraceni, gara non competitiva podistica di 9-15 km, mentre a Cesenatico, dal 15 al 17 aprile, al via Le Vele di Pasqua, classica manifestazione velica aperta alla partecipazione di tutti i catamarani . Nel week-end, in occasione del 60° anniversario dalla nascita del frisbee, Rimini sarà presa d'assedio dai dischi volanti del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. Dal 17 al 23 aprile, ecco il Beach Line Festival, il più grande evento mondiale di beach volley, con oltre 1000 partecipanti provenienti dal nord Europa, che si sfidano su 200 campi da gioco sulla spiaggia riccionese.