Trenino su gomma: Usc "delusa" dalla Segreteria al Turismo

L'Unione Sammarinese Commercianti critica la Segreteria al Turismo sulla gestione del trenino su gomma che accompagna i turisti per le vie della Repubblica. L'Usc, in una nota, si dichiara “profondamente delusa” dal modo in cui la Segreteria ha curato l'accordo San Marino By Train e lamenta la mancanza di un confronto tra istituzioni e commercianti.



Per non “creare squilibri nella distribuzione dei flussi turistici in Centro”, si legge nel comunicato, ai negozianti era stato promesso un incontro con le parti in causa. Lo si attendeva prima della firma dell'accordo, proseguono i commercianti, ma nei tavoli a cui hanno partecipato si è parlato di altre questioni. “Da anni si era in attesa di un cambiamento di metodo. Forse, però, il modus operandi non è cambiato”, accusa l'Usc.



mt