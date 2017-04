Il ministro Orlando sui "buchi neri" in Europa: "Roberto Saviano ha ragione"

Lo scrittore aveva citato anche San Marino tra gli esempi negativi. Per il Guardasigilli l'Unione ha mancato nei suoi compiti

Il ministro della giustizia Orlando risponde alla questione dei “buchi neri” in Europa sollevata da Roberto Saviano dandogli ragione: “L'Unione ha mancato in questo”



Intervenuto alla stampa estera per presentarsi come candidato alle primarie del Pd, il ministro della giustizia Andrea Orlando ha tirato le orecchie all'Unione Europea che, non creando una unione fiscale, avrebbe mancato nel suo compito di contrasto alla mobilitazione di capitali di provenienza illecita. E così, su nostra specifica domanda, ha risposto alle dichiarazioni di Roberto Saviano che aveva attaccato i “buchi neri” all'interno dell'Europa, dal Lichtenstein per la Germania, ad Andorra per la Spagna, fino a San Marino per l'Italia.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervento di Andrea Orlando ministro della giustizia