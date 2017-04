La “nostra” Stella atterra a Misano

Dopo il periodo natalizio, addobbi e puntali vengono disposti ordinatamente in scatole riposte a loro volta in armadi o sottoscale. A volte però, come dimostra la foto, queste possono continuare a far bella mostra di sé anche in primavera inoltrata.

Quella immortala in Piazza della Repubblica a Misano Mare sembra proprio la maxi stella a led che ha attirato migliaia di turisti in Città per l'ultimo Natale delle Meraviglie. Chissà che possa portare la stessa fortuna al comune rivierasco?