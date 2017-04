Risaliamo: domani l'inaugurazione della Funivia e corse gratis ai sammarinesi

Non poteva mancare un tocco di azzurro nelle nuove cabine della funivia, definite nei primi commenti, moderne ed eleganti. Domani ci sarà l'inaugurazione a partire dalle 10. Così come avranno un tocco di biancazzurro anche le stazioni a monte e a valle. E proprio a Borgo maggiore si svolgerà la cerimonia con i saluti e discorsi di rito, dopodiché i Capitani Reggenti saranno i primi a sperimentare il nuovo impianto, insieme a Segretari di Stato e Consiglieri, dopo la tradizionale benedizione del Vescovo Andrea Turazzi. Con loro i sammarinesi ai quali è stato spedito un invito a casa. Un tagliando per una corsa andata/ritorno gratuita da utilizzare entro il 30 aprile. Per questo gli organizzatori si augurano che i cittadini si presentino scaglionati nel tempo, visto il concomitante arrivo dei turisti in occasione del ponte pasquale. L'inaugurazione durerà una trentina di minuti, dopodiché le corse riprenderanno regolarmente, a disposizione di lavoratori e turisti.