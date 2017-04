Pasqua 2017 tra allerta terrorismo e bollettini meteo. A San Marino alberghi da riempire

Mancano poche ore alla Pasqua, una festività tra paura 'terrorismo' e previsioni meteo tutto sommato rassicuranti.

Quella in arrivo sarà una Pasqua blindata. Nelle grandi città, Roma in testa, l'attenzione è massima per possibili attacchi terroristici. Sorveglianza speciale in luoghi come chiese, supermercati, metropolitane e ambasciate, ma anche sui social network. Accanto all'allerta per la sicurezza le previsioni meteo.



In questo caso, niente paura a San Marino e sulla costa: il tempo sarà brutto da sabato pomeriggio, in base ai bollettini. Ma già da metà mattinata di domenica tornerà il sole. Negli alberghi del Titano c'è ancora posto. Con molta probabilità, solo a Pasqua si registrerà il tutto esaurito. Va un po meglio a Rimini dove ci sono hotel già pieni. Per il ponte sarà aperta circa la metà delle strutture. La maggior parte dei turisti farà il check-in in Riviera già oggi e rimarrà per una media di tre giorni, per ripartire lunedì.



Le stime parlano di 10 milioni di italiani in vacanza. E su strade e autostrade si sono formate le prime code, dall'Europa del nord verso sud.



Mauro Torresi