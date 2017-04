Rimini, verso l'ordinanza balneare 2017: spiagge illuminate tutta la notte

La pubblicazione entro la prossima settimana. Tante le novità

Un nuovo modo di vivere la spiaggia, per un accesso che sia insieme più sicuro e attento al bello. In via di definizione, ma gli orientamenti sono chiari (scaturiti dal confronto fra amministrazione - i tecnici e l'assessore Roberta Frisoni – e gli operatori). Saranno fissati nell'ordinanza per la stagione estiva 2017, che verrà emanata entro la prossima settimana. Una spiaggia da vivere il più a lungo possibile nella giornata, per cui scatterà l'obbligo di accendere gli impianti di illuminazione durante le ore notturne. Luce, da maggio a settembre, dal tramonto all'alba, anche in risposta a una richiesta che da tempo viene dai turisti, dai residenti, dagli stessi operatori. Insieme, andrà a facilitare il lavoro delle forze dell'ordine nella tutela e la vigilanza di un tratto di territorio tra i più sensibili sul fronte sicurezza.

Altre novità, per rispondere all'obiettivo di un maggior decoro e attenzione all'impatto visivo della spiaggia e delle sue strutture. Gli operatori saranno chiamati ad uniformare le plance pubblicitarie all'ingresso degli stabilimenti; aperta poi la possibilità di schermare – con strutture in legno e fioriere – le aree di raccolta rifiuti. Tra le prescrizioni che invece non cambiano, spicca quella del divieto di accedere alla spiaggia dall'1 alle 5 del mattino, se non in occasione di manifestazioni organizzate.