Trump: i veri obiettivi della "superbomba"

Gli Stati Uniti hanno sganciato, su posizioni dell'ISIS in Afghanistan, quella che la stampa ha definito “la madre di tutte le bombe”. Un messaggio anche verso Iran e Corea del Nord

Pare fosse stata prodotta in una fabbrica di munizioni dell'Oklahoma, la GBU-43/B. L'ordigno convenzionale più potente dell'arsenale americano – mai utilizzato fino a ieri - è stato sganciato da un C 130 delle forze speciali, su un complesso di tunnel utilizzato dal Califfato, nella provincia di Nangarhar. Sarebbero 36 le vittime, anche se DAESH ha smentito, ma forse questo è un dettaglio; perché secondo molti analisti lo strike – effettuato alla vigilia della Conferenza di Pace sull'Afghanistan, a Mosca – aveva ben altri obiettivi. Dimostrare, innanzitutto, che il “nuovo” Trump – muscolare ed interventista - è pronto ad utilizzare ogni mezzo a disposizione delle Forze Armate, contro quelli che sono ritenuti nemici degli Stati Uniti. L'Iran, in prospettiva, ma nell'immediato il pensiero va a Pyongyang. Che la situazione sia effettivamente ad alto rischio lo dimostra la decisione di Air China di sospendere – da lunedì – i voli per la Corea del Nord. “Trump è peggio di Obama. Ha creato un circolo vizioso di tensioni”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri di Pyongyang. Mentre i vertici dell'esercito si dicono pronti ad adottare “le più dure contromisure”. Ma in un'eventuale guerra con gli Stati uniti – ammonisce dal canto suo Pechino - “non ci possono essere vincitori”. E dalla Russia è arrivato l'invito, a tutti i paesi coinvolti nella crisi, ad astenersi da atti provocatori. Mosca è intervenuta anche sull'altro fronte caldo – quello siriano – con un'apertura a Washington, dopo il gelo seguito allo strike americano sulla base di Shayrat. Il portavoce del Cremlino ha dichiarato che la Russia è pronta a ripristinare il memorandum di sicurezza con gli Stati Uniti “a patto che non vengano ripetute azioni imprevedibili”