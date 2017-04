Allerta meteo in Riviera per Pasqua

Rischia di essere un'altra Pasqua bagnata. La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta per l'arrivo di temporali sulla Riviera romagnola e nell'entroterra emiliano, dal tardo pomeriggio di domani, fino alla mattina di lunedì.

Maltempo che si va ad aggiungere alla pioggia già prevista per oggi e che rischia di rovinare (in parte) il primo weekend della stagione turistica in regione.

"Correnti relativamente fredde nord orientali- si legge nel bollettino della Protezione civile- determineranno condizioni di marcata instabilità sul settore centro-orientale della regione'". Sono dunque previsti "rovesci e temporali" sia sui rilievi sia in pianura, da Rimini a Reggio Emilia, ma "più intensi lungo la fascia costiera". E' prevista inoltre "un'intensificazione della ventilazione con venti di intensità moderata sulla costa e forti sul mare, che determineranno condizioni di mare fino ad agitato al largo e molto molto mosso sotto costa, con un'altezza stimata dell'onda fino a quattro metri, con provenienza da est"