Corea del Nord: Friedman, "Trump sta cercando di intimidire Pyongyang"

L'analisi del noto giornalista e scrittore Alan Friedman

"Quella che stiamo vedendo è una nuova politica estera americana, basata sulla forza militare usata in modo simbolico per intimidire i nemici". Così Alan Friedman commenta gli ultimi sviluppi della crisi coreana. "In 7 giorni - ricorda il noto giornalista - Trump ha ordinato lo strike in Siria, ha fatto avvicinare una potente flotta alla costa coreana e ha fatto scoppiare la "superbomba" in Afghanistan , sulle posizioni dell'ISIS".

Ordigno che ha causato 94 morti tra i militanti dell'Isis.