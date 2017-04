Taglio del nastro per la nuova funivia, la Reggenza nel viaggio inaugurale

Nuove cabine, nuovo stile, nuove strumentazioni. E' una funivia tutta nuova quella inaugurata questa mattina alla presenza dei Capitani Reggenti, Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio. L'impianto, che dal 1959 collega Borgo Maggiore al castello di Città, è tornato in funzione nei giorni scorsi dopo il lavoro di manutenzione ventennale.



Oltre alle cabine, di ultima generazione e utilizzate nelle funivie alpine, sono stati sostituiti i portali scorrevoli di accesso e le pavimentazioni. Aggiornati anche il sistema elettrico e il circuito di sicurezza. Circa 1 milone e 900mila euro il costo. “Risaliamo” è lo slogan scelto per l'evento che funge anche da metafora, come ha spiegato il segretario di Stato, Simone Celli, di una 'rinascita' dell'intera comunità sammarinese.



mt



Nel video l'intervista a Marco Podeschi, Segretario di Stato per Rapporti con l'AASS