Uber, stop annullato: “App utilizzabile fino al pronunciamento del Tribunale”

Uber va avanti. I servizi di Uber non si fermano. Ieri il tribunale di Roma ha accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza che richiedeva l’interruzione dei servizi di mobilità offerti da Uber a partire dal 17 aprile. Il provvedimento affermava accertata la condotta di concorrenza sleale della società americana nei confronti degli operatori taxi e ncc regolari e disponeva il blocco dell’applicazione. «Siamo molto felici di poter comunicare a tutti i driver e agli utenti di Uber in Italia che potranno continuare ad utilizzare l’applicazione fino alla pronuncia del Tribunale sul nostro reclamo», ha fatto sapere l’azienda fondata da Travis Kalanick e Garrett Camp, che prontamente aveva presentato domanda d’appello, ritenendo l’ordinanza in totale contrasto con le linee guida europee in materia di apertura al mercato dei trasporti e al decreto Milleproroghe.