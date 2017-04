Via Crucis, Papa: "Vergogna per tutti i mali del mondo"

"Vergogna per tutte le immagini di devastazione, di distruzione e di naufragio che sono diventate ordinarie nella nostra vita", per tutti i mali del mondo, per tutto il sangue innocente versato: questo il 'grido' di papa Francesco ieri sera nella sua invocazione al termine della Via Crucis davanti a 20mila fedeli al Colosseo, tra imponenti misure di sicurezza. Anatema anche per gli scandali della Chiesa. Stasera invece il pontefice presiederà in San Pietro la celebrazione della Veglia pasquale. Intanto Le Pen lo accusa di fare politica sull'accoglienza: “Non si intrometta”.