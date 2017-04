La Corea del Nord sfida gli Stati Uniti con un test missilistico: il lancio fallisce

Il giorno dopo la grande parata militare in onore del 105/mo anniversario della nascita del 'presidente eterno' Kim Il-sung, Seul ha compiuto un nuovo test missilistico però fallito. 'No comment' del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il governo giapponese conferma il tentativo di lancio di un missile balistico e l'esplosione quasi immediata. Secondo il ministero della Difesa, la sicurezza sul territorio giapponese non è stata messa a rischio. Da Seul il vice presidente Pence ha ribadito che l'America e la Corea del Sud devono mostrare fermezza di fronte alle 'provocazioni' del regime nordcoreano.