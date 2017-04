Papa, messaggio Urbi et Orbi: "Orrore in Siria, arginare i conflitti, basta armi"

Le vittime di antiche e nuove schiavitù, i bambini sfruttati, i migranti forzati che fuggono da fame, guerre e terrorismo, i conflitti che insanguinano il mondo, che bisogna avere il 'coraggio' di arginare. Sono le piaghe del mondo citate da papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi pronunciato dalla loggia centrale della basilica vaticana, dopo la messa pasquale celebrata in Piazza San Pietro, presenti 60mila fedeli e tra imponenti misure di sicurezza. Il Papa ha pregato per 'chi cerca la giustizia e la pace' e perché i responsabili delle Nazioni abbiano 'il coraggio di evitare il dilagare dei conflitti e di fermare il traffico delle armi'.