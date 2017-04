Sale a 112 morti il bilancio della strage ad Aleppo

E' salito ad almeno 112 morti il bilancio, ancora provvisorio, dell'attentato terroristico che ieri ha colpito un convoglio di pullman che stava evacuando profughi, in gran parte sciiti, in fuga dalla città siriana di Aleppo. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus), citato da vari media internazionali. Un bilancio che probabilmente aumenterà ancora per la gravità delle condizioni di molti feriti.