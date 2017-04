Turchia, urne aperte per il referendum costituzionale

Turchia oggi al voto nel referendum sul superpresidenzialismo, che consentirebbe a Erdogan di restare al potere altri 17 anni; testa a testa secondo i sondaggi. Le urne resteranno aperte fino alle 16 in Italia. Alle urne sono chiamati oltre 55 milioni di elettori. Ha già votato più di 1,3 milioni di turchi all'estero, con un'affluenza record per gli emigrati di oltre il 45%. Anche Erdogan ha già votato. Il referendum non prevede un quorum; basterà la maggioranza semplice dei votanti. In alcuni seggi a Batman, nel sud-est del Paese a maggioranza curda, a una delegazione di tre italiani, osservatori indipendenti insieme al partito curdo Hdp, è stato impedito l'ingresso perché senza permesso, ma non sono in stato di fermo.