17 aprile 1524: l'esploratore italiano Giovanni da Verrazzano scopre l'attuale baia di New York

Il 17 aprile 1524, l’esploratore italiano Giovanni da Verrazzano, al servizio della Francia, entra nella Baia di New York, ribattezzandola Baia di Santa Margherita, in onore della sorella del re Francesco I. Verrazzano giunge nella Baia di New York dopo aver esplorato tutta la costa atlantica americana, cui il navigatore darà il nome di “Francesca”, dalla Florida all’Isola di Capo Bretone. Ogni 17 aprile a New York e a Greve in Chianti si festeggia il Verrazzano Day.