Nasce Ihsan, il primo 'think tank' dei musulmani in Italia

Laboratorio di idee dove combattere pregiudizi, stereotipi sulla cultura islamica e razzismi

Presentato il primo “think tank” di musulmani in Italia, un laboratorio di pensiero che produce conoscenza, anche per rovesciare alcuni degli stereotipi che colpiscono il mondo islamico.



Ignoranza, populismi, propaganda, generano immagini negative e non veritiere del mondo islamico. Per rovesciarle nasce “Ihsan”, primo 'think tank' di musulmani in Italia. Gli obiettivi sono comuni, anche per chi è intervenuto alla presentazione a titolo puramente personale.

E' il senso di responsabilità che ha mosso i promotori del progetto, firmato da 35 persone tra docenti universitari, mediatori culturali, sindacalisti, professionisti, scrittori, presentato alla stampa estera dal giornalista pakistano Ejaz Ahmad, che ha spiegato come nel mondo esistano 54 Paesi islamici con 54 diverse culture, mentre la stampa italiana, per fare un esempio, continua a parlarne come di un blocco unico e indifferenziato

La cultura, la conoscenza, sono gli strumenti principali per combattere razzismo, pregiudizi, xenofobia. E la parola scelta per il laboratorio, “Ihsan”, significa eccellenza: fare il meglio di sé per far bene al prossimo.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a AbdAllah Massimo Cozzolino segretario generale confederazione islamica italiana; Yahya Sergio Yahe Pallavicini comunità religiosa islamica italiana