Pasquetta: buono l'afflusso a San Marino e in Riviera

Oggi, Pasquetta, è il giorno della tradizionale gita fuoriporta, per milioni di italiani. L'ondata di maltempo di ieri sera, afferma la Polizia Civile, non ha provocato danni particolari in Repubblica

15 milioni di italiani, secondo un'analisi di Coldiretti, hanno scelto di fare la classica gita fuoriporta per Pasquetta. Chi non ha optato per il tradizionale picnic, ha cercato un tavolo – impresa non facile oggi – al ristorante. Il meteo incerto, ma comunque non disastroso, come spesso accade ha giovato non poco a San Marino, dirottando – almeno per qualche ora – numerosi turisti dalla Rivera Romagnola. La Polizia Civile, sia in mattinata, che nel pomeriggio, ha deviato i mezzi in arrivo al parcheggio 12 di Murata. “Gli alberghi anche oggi erano pieni – afferma il Presidente dell'Usot Vannucci -, abbastanza buono l'afflusso nelle strutture che offrono ristorazione. Ma tutto terminerà questa sera, con il rientro dei turisti”. Il prossimo “pienino”, insomma, è ora atteso per il 25 aprile e il primo maggio. Situazione simile, tutto sommato, a Rimini; dove anche oggi – nonostante la temperatura – molti fanatici della tintarella hanno optato per la spiaggia. Gli eventi – Paganello e festival dello Street Food – hanno fatto il resto. 600 gli alberghi aperti per le Festività pasquali, con un'occupazione delle camere intorno al 70%. Registrate lunghissime code, in entrata, al casello di Riccione; e la situazione potrebbe peggiorare nelle ore serali, quando sulle strade di tutta Italia si riverseranno milioni di autovetture. A complicare ulteriormente le cose lo sciopero nazionale dei lavoratori delle autostrade, che inizierà alle 22 e culminerà domani, alle 11.30, con un presidio davanti al Ministero dei Trasporti.