Meteo: temperature in picchiata dopo l'assaggio di primavera

Brusco calo delle temperature a San Marino: in Città il termometro registra nel primo pomeriggio di oggi 4 gradi in esterna. Dopo il clima primaverile dei giorni scorsi, in arrivo il colpo di coda dell'inverno, con un calo delle temperature anche di oltre dieci gradi, a partire da domani e che durerà sino a venerdì per l'arrivo di aria fredda dall'Artico su tutta l'Italia. La temperatura scenderà fino a 6-8 gradi sotto le medie stagionali e in alcuni casi le minime saranno vicino allo zero. I venti freddi settentrionali saranno in sensibile rinforzo e tornerà qualche fiocco di neve in montagna, in particolare sulle Alpi orientali e sull'Appennino centrale, sotto i mille metri. Nel weekend le temperature torneranno ad aumentare.