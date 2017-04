Sovrappasso di via Roma: interrotta la circolazione nella notte tra il 20 e il 21 aprile per il collaudo

Saranno 44 le tonnellate di cemento che, nella notte tra il 20 e il 21 aprile, saranno caricate sull’impalcato del nuovo sovrappasso pedonale di via Roma per concludere il collaudo statico della struttura.

Ancora circolazione stradale interrotta su via Roma, nel tratto da viale Tripoli a via Bastioni orientali, durante le operazioni tra le ore 20 di giovedì 20 aprile e le ore 6 di venerdì 21.



Confermate le soluzioni tecniche sulla viabilità che durante l’intervento effettuato hanno permesso di ridurre i disagi sulla viabilità. Durante l’intervento di collaudo, infatti, tornerà ad essere a doppio senso di marcia via Bastioni orientali.



Nel frattempo procedono i lavori di completamento del sovrappasso con la posa delle rampe, che avranno un piano di calpestio antiscivolo in legno di larice, e il montaggio dei parapetti, mentre nei prossimi giorni è prevista l’ultimazione della rampa lato monte.