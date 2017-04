Sfregiata con acido: Orlando riceverà Gessica Notaro giovedì 27

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, riceverà giovedì 27 aprile Gessica Notaro, la 27enne di Rimini aggredita e deturpata con l'acido dal suo ex fidanzato, che un mese fa è stato rinviato a giudizio per stalking. Lo ha annunciato lo stesso Orlando, intervenuto in collegamento telefonico durante la registrazione della prima puntata del nuovo ciclo del Maurizio Costanzo show, che torna in onda domani in seconda serata su Canale 5. Nel salotto di Costanzo, dove ha accettato di raccontarsi per la prima volta in tv, la giovane, tra le finaliste di Miss Italia 2007, ha lamentato tra l'altro il fatto che, dopo la prima denuncia ai danni dell'ex fidanzato Jorge Edson Tavares, la procura chiese l'arresto per il capoverdiano, ma il gip di Rimini dispose il divieto di avvicinamento alla ragazza. Qualche mese dopo, a gennaio, Tavares la aggredì con l'acido. Costanzo - spiegano dalla redazione del programma - ha invocato un intervento di Orlando per aprire un'inchiesta sulla vicenda: il ministro, intervenuto al telefono, ha spiegato di non poter entrare nel merito, dando però appuntamento a Gessica per giovedì prossimo. "E' la prima volta in 30 anni di Costanzo show - ha commentato il conduttore ringraziando Orlando - che un ministro trova una soluzione così immediata".