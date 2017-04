Tempesta di Primavera, ritorna la neve sul Titano

Ritorna l'inverno. L'aria fredda giunta dai Balcani e una nuova perturbazione hanno fatto crollare le temperature e riportato la neve, in montagna, ma anche sul Titano e in Riviera. Sia San Marino che Rimini si sono svegliate questa mattina imbiancate.

Nel Nord Italia, il termometro è finito sotto lo zero nei centri delle Dolomiti, sulla Marmolada, a oltre 3000 metri di quota, la temperatura era di -12 gradi.

Allerta vento in Toscana.

I fenomeni nevosi, stando alle previsioni meteo, non saranno organizzati e tra oggi e domani avremo per lo più rovesci a carattere sparso sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali, con neve al di sotto dei 1000 metri.

La sensazione di freddo sarà acutizzata dai venti di Bora, Grecale e Tramontana.