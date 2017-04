Parte l'avventura dell'Amerigo Vespucci da La Spezia

La nave leggenda della Marina Militare andrà in Nord America e Canada. San Marino Rtv media partner

La nave Amerigo Vespucci inizia la sua campagna di istruzione in Canada e Nord America: San Marino Rtv è media partner dell'evento.



Parte dal porto di La Spezia la nuova avventura della nave leggenda, l'Amerigo Vespucci, in favore degli allievi della prima classe dell'Accademia navale di Livorno e degli allievi volontari in Ferma Prefissata. La campagna 2017 porterà la nave in alcuni porti del Nord America e del Canada: come eccellenza viaggiante del “made in Italy”, rappresenterà il Paese in un'area insolita per la Marina Militare, consolidando la conoscenza e il prestigio delle forze armate all'estero.

Ci saranno alcuni momenti particolari, come le celebrazioni del 150° anniversario della confederazione canadese e la partecipazione alla Tall Ship Race, la gara per imbarcazioni a vela. Non mancherà anche l'occasione di incontrare le numerose comunità di italiani all'estero. Insieme all'equipaggio, oltre 100 allievi della prima classe e 80 volontari avranno il compito di portare l'eccellenza italiana e il prestigio delle forze armate attraverso l'organizzazione di eventi culturali e di promozione, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali nei Paesi ospitanti. Quello della “crescita blu” è considerato un fattore chiave sui cui puntare per uno sviluppo sostenibile dell'Italia in un contesto dove la marittimità rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita commerciale, occupazionale e tecnologica. Insieme a San Marino Rtv, media partner dell'evento sono Rai Uno Linea Blu, Rai Italia, RTL 102.5, La Stampa e il Secolo XIX.



Francesca Biliotti