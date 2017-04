Salute: dal primo gennaio 2.156 vaccinazioni, di queste 819 contro meningite

"Basso tasso di copertura vaccinale sul Titano, serve un nuovo piano per far crescere i numeri" auspica Agostino Ceccarini, dirett. Cure Primarie Iss

San Marino aderisce alla campagna europea delle vaccinazioni, promossa dall'OMS dal 24 al 30 aprile, con una serie di iniziative di sensibilizzazione che sono state presentate dall'ISS.

Martedì sono previsti due eventi, una conferenza per gli addetti ai lavori "Vaccini e vaccinazioni" alle 14.15 ed una pubblica sullo stesso tema con relatori sammarinesi ed italiani alle 20.45 nella Sala Montelupo di Domagnano. Anche Rtv dedica al tema una puntata speciale di "Buona Salute a Tutti!", venerdì alle 20.50. Presenti questa mattina autorità politiche ed istituzionali che hanno ribadito il ruolo della corretta informazione in questo ambito ed annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro trasversale per affrontare la tematica nell'emergenza e nei momenti di programmazione. Dal 1 gennaio al 19 aprile sul Titano sono state effettuate 2.156 vaccinazioni di cui 819 contro la meningite. Nel video l'intervista a Agostino Ceccarini, dirett. Cure Primarie Iss.



VA