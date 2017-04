Giornata fuori dal comune per i ragazzi delle elementari di Faetano e Dogana, sul campo con la Protezione Civile

I bambini delle elementari di Faetano e Dogana in prima linea per la sicurezza del territorio e delle persone.

Caschetto in testa, concentrazione e l'emozione di immedesimarsi, anche solo per gioco, in chi tutti i giorni aiuta gli altri in situazioni d'emergenza. E' stata una lezione fuori dal comune quella a cui hanno partecipato gli alunni delle elementari di Faetano e Dogana. I bambini, delle classi quarte e quinte, hanno lavorato fianco a fianco per alcune ore con gli uomini della Protezione Civile, per comprendere cosa voglia dire tutelare le persone e il territorio.



Si tratta di un progetto pilota pensato per far sviluppare sensibilità e attenzione verso i luoghi in cui viviamo e verso l'ambiente. I ragazzi, divisi in gruppi, hanno girato per le stazioni allestite ed è stato spiegato loro anche come comportarsi in caso di terremoto. Fondamentale per l'iniziativa è stata la collaborazione tra realtà sammarinesi e italiane.



Mauro Torresi



Nel servizio, il capo della Protezione Civile di San Marino, Fabio Berardi, spiega nel dettaglio in quali tipi di attività sono stati coinvolti i ragazzi