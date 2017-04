Attentato Parigi: campagna elettorale segnata dal terrore

A una manciata di giorni dal primo turno presidenziale del 23 aprile, la Francia fa i conti con l'incubo di una campagna elettorale stravolta dal terrore, dopo l'attentato sugli Champs-Elysees rivendicato dall'Isis. In una dichiarazione dal suo quartier generale, la leader dell'estrema destra Marine Le Pen ha chiesto ''solennemente'' al presidente Francois Hollande di ordinare il ripristino effettivo delle ''nostre frontiere in virtu' del trattato di Schengen''. A stretto giro di posta la replica del premier Cazeneuve, che ha bacchettato la candidata, rea di strumentalizzare ''senza vergogna la paura'' per ''scopi'' elettorali. Dagli Usa arriva la previsione del presidente Donald Trump, secondo cui l'attacco terroristico avra' un grosso impatto sulle elezioni e a beneficiarne sara' Marine Le Pen.