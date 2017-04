Avvocato Del Grande: “Gabriele ha interrotto lo sciopero della sete”

Lo rende noto il suo legale Alessandra Ballerini

Dopo l'incontro di ieri con il console italiano e con un avvocato turco, il giornalista Gabriele del Grande ha "ricominciato a bere ma rifiuta di assumere vitamine". E' quanto rende noto l'avvocato Alessandra Ballerini, aggiungendo che "Gabriele chiede, come ribadito anche nella telefonata che ha potuto effettuare con la compagna Alexandra D'Onofrio, di essere liberato e tornare a casa. Ad oggi infatti non sono note le ragioni del protrarsi del suo trattenimento né i motivi del ritardo del suo rimpatrio verso l'Italia". “Gabriele era in Turchia per scrivere un libro, non svolgeva alcuna attività illecita né tantomeno pericolosa. Auspichiamo - prosegue la nota del legale - che qualsiasi errore di valutazione sulla sua persona e sul suo lavoro possa essere immediatamente chiarito, grazie anche all’avvenuta nomina dell’avvocato, e Gabriele possa finalmente essere rimesso in libertà e tornare dalla sua famiglia”.